ASL Airlines France met en service son premier Boeing 737-800 BCF

ASL Airlines France fait évoluer ses opérations de transport de fret. La compagnie a mis en service son premier Boeing 737-800 cargo le 9 décembre. Il s'agit du premier 737-800 BCF (Boeing Converted Freighter) de la compagnie et du premier sous certificat de transporteur aérien français.



Immatriculé F-HIQB (MSN 33641), ce monocouloir est initialement entré en service en 2007 auprès de Ryanair, avant d'intégrer la flotte de Pegasus en 2014. Il en a été retiré au printemps, alors que la crise battait son plein.



ASL Airlines France en a fait l'acquisition durant l'été, période à laquelle le chantier de modification a débuté. Il a été conduit par STAECO à Jinan. En plus des travaux standards de conversion, ASL a fait réaliser des travaux complémentaires sur les moteurs et l'avionique pour les moderniser, avant de récupérer l'appareil converti fin novembre. Il sera désormais utilisé pour acheminer les envois de FedEx Express.



Le 737-800 BCF peut transporter jusqu'à 178 m3 de marchandises (138 m3 sur le pont principal et 40 m3 en soute) sur une distance atteignant 3 250 nm (environ 6 000 km).



ASL Airlines exploite désormais une flotte composée de dix-neuf 737, dont deux 737-800 passagers et ce BCF. Sa spécificité a longtemps été d'opérer six 737-300 Quick Change (pouvant être modifiés en une nuit pour transporter des passagers ou du cargo). Il lui en reste deux aujourd'hui.