Corsair, le sauvetage inattendu - Entretien avec son PDG, Pascal de Izaguirre

C'est un sauvetage inattendu qui redonne un peu d'espoir quant à l'avenir du pavillon français. Au bord de la faillite après avoir été durement touchée par la crise sanitaire, Corsair est sauvée. Le montage financier a été bouclé il y a quelques jours.



La compagnie aérienne française basée à Orly, propriété de l'Allemand Intro Aviation, va être rachetée par un consortium d'entrepreneurs antillais, acteurs majeurs du tourisme, investisseurs privés, collectivités et régions et profiter d'investissements pour près de 300 millions d'euros.



Pour en parler, Pascal de Izaguirre, son PDG.

C'est un sauvetage inattendu qui redonne un peu d'espoir quant à l'avenir du pavillon français. Au bord de la faillite après avoir été durement touchée par la crise sanitaire, Corsair est sauvée. Le montage financier a été bouclé il y a quelques jours.La compagnie aérienne française basée à Orly, propriété de l'Allemand Intro Aviation, va être rachetée par un consortium d'entrepreneurs antillais, acteurs majeurs du tourisme, investisseurs privés, collectivités et régions et profiter d'investissements pour près de 300 millions d'euros.Pour en parler, Pascal de Izaguirre, son PDG.