 ANALYSE : Les aéroports européens vont devoir revoir leur modèle

« Le 15 novembre, nous avons passé le triste cap du milliard et demi de passagers perdus », a déclaré Olivier Jankovec lors de l'assemblée générale de l'ACI Europe. Un chiffre hautement symbolique qui témoigne du désarroi dans lequel se trouvent les aéroports européens. Le directeur général de l'association constate, comme l'IATA, que l'Europe a été la région la plus touchée par rapport au reste du monde, avec une chute du trafic passagers de 81% sur la période de janvier à novembre et avec les aéroports de l'Espace économique européen plus touchés que les autres (-88% contre -59%).



Ceci est notamment dû à la physionomie des marchés intérieurs, plus petits en Europe qu'en Amérique ou en Asie. Par ailleurs, les plus grands d'entre eux se situent hors de l'Union européenne (Russie, Turquie), ce qui a mené à un retournement complet du classement des aéroports en nombre de passagers, désormais...