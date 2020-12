 ANALYSE : Comment sauver l'aviation régionale en Europe

Les compagnies régionales européennes souffrent aujourd'hui dans la presque indifférence générale, mais la question de leur avenir va sérieusement à se poser lorsque le transport aérien entamera son très long chemin vers la reprise. Les compagnies aériennes dominantes sur leur marché, à l'instar des majors européennes, sont celles qui ont logiquement obtenu le plus d'aides publiques pour pouvoir traverser la crise. À l'inverse, les compagnies régionales n'ont pratiquement aucune lisibilité sur le long terme, en particulier pour celles qui ne font pas partie du périmètre des grands groupes aériens européens, avec un réel risque de distorsion de concurrence, et de faillites au cours des prochains mois.



Un grand nombre de transporteurs régionaux étaient d'ailleurs déjà particulièrement fragiles avant le démarrage de la crise, conséquence de l'émergence des grandes low-cost et des premiers effets de la consolidation du transport aérien sur le continent au cours des deux dernières...