ANALYSE : L'Europe, région parmi les plus touchées par la crise

L'Europe a traditionnellement été dépeinte un marché mature ces dernières années, avec une croissance relativement lente de son industrie du transport aérien. En revanche, elle a subi une chute précipitée avec la crise sanitaire et économique, montrant sa grande fragilité. Avec une moyenne de 70% de baisse du trafic estimée sur l'année, elle fait partie des trois régions les plus touchées par la crise (après l'Afrique et le Moyen-Orient).



La région a fortement pâti de l'absence totale de concertation et de collaboration entre les pays, même au sein de l'espace Schengen, qui a entraîné des fermetures abruptes de frontières lors des première et deuxième vagues. Les effets sur la connectivité ont été dévastateurs. Alors qu'elle n'avait cessé d'augmenter en cinq ans, elle a été divisée par quatre. Ainsi, en avril 2019 donc au plus fort de la crise, 9 010 paires de villes reliaient l'Europe au monde ; elles...