ANALYSE : Quelle reprise pour le trafic aérien en Europe ?

Avec les perspectives encourageantes liées à l'arrivée des vaccins et comme pour toutes les régions du monde, la reprise va évidemment revenir en Europe, mais celle-ci sera plus graduelle et plus complexe qu'en Amérique du Nord ou en Asie. La raison : le transport aérien européen souffre d'un mal qu'il traîne depuis des décennies, avec son trop grand nombre d'acteurs encore présents sur le continent et des marges toujours plus faibles qu'ailleurs. Pire, les compagnies aériennes européennes enregistreront encore les pertes les plus lourdes de toutes les régions du monde l'année prochaine, faute de pouvoir réduire suffisamment leurs coûts dans un contexte où le trafic ne sera pas encore suffisant pour rentabiliser l'ensemble de leurs vols.



Les deux précédentes crises importantes, celle engendrée par les attaques du 11 septembre 2001 et celle de 2008, ont profondément transformé le transport aérien nord-américain, avec les vagues de disparitions et de fusions...