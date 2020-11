ANALYSE : Le pavillon français acculé à la réforme

Quel avenir pour le pavillon français ? Cette question, le secteur a beau se la poser depuis des années, elle reste toujours autant d'actualité. Une succession de rapports applaudis puis oubliés au fond des tiroirs des ministères a tenté de lancer l'alerte sur une érosion qui semblait inéluctable. L'espoir soulevé par les Assises du transport aérien s'est transformé en consternation après l'adoption d'une taxe supplémentaire. Mais ces années de turbulences ont atteint leur apothéose avec la crise sanitaire et le secteur est plus que jamais pris à la gorge.



« La situation du transport aérien français n'était déjà pas fantastique et elle s'est dégradée avec la survenue de la crise », résume Jean-François Dominiak, président d'ASL Airlines France et du SCARA.



« En l'espace de deux mois, tout s'est effondré », poursuit-il. Selon les statistiques de la DGAC, entre janvier et août, le trafic en France a...