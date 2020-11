Comment la covid va modifier les habitudes de voyage en avion

Du côté des passagers, il pourrait bien y avoir un « monde d'après ». C'est ce que révèle une étude d'Inmarsat Aviation, le « Passenger Confidence Tracker », réalisée auprès de près de 9 600 voyageurs d'une douzaine de pays ayant pris l'avion dans les dix-huit derniers mois. La plupart des passagers interrogés (83%) estiment en effet qu'ils ne reprendront pas les mêmes habitudes de voyage après la crise du covid. Et le premier changement pourrait concerner la fréquence de vol.



Alors que seul un tiers des personnes interrogées dans le cadre de l'étude a déjà repris l'avion depuis mars, 41% d'entre elles prévoient de moins voyager à l'avenir, quel que soit le moyen de transport, et un tiers de moins prendre l'avion. Des disparités régionales ont été constatées dans les réponses, les personnes originaires d'Asie étant plus nombreuses à afficher leur prudence (58% en Inde ou 55% en...