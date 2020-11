Qantas célèbre son centenaire en pleine crise

Cela aurait pu être l'occasion d'une grande célébration mais la situation sanitaire en a décidé autrement. Qantas fête aujourd'hui son centenaire, dans des conditions qu'elle aurait eu peine à imaginer ne serait-ce qu'il y a un an. Si les festivités ont été considérablement réduites, la compagnie a tout de même maintenu un survol du port de Sydney à basse altitude et un passage près de Rose Bay, d'où partaient les Short Empire de la compagnie dans la fin des années 1930.



Qantas (alors nommée Queensland and Northern Territory Aerial Services) a en effet été créée le 16 novembre 1920 par deux vétérans de l'armée de l'air australienne, Hudson Fysh et Paul McGinness, et l'homme d'affaires Fergus McMaster, avec l'objectif de surmonter la « tyrannie de la distance » qui gênait la croissance de l'Australie.



Quatre-vingt-dix-neuf ans après, la compagnie ne voyait plus qu'un obstacle à abattre dans cet...