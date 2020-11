Corée du Sud : Korean Air s'empare de sa rivale Asiana pour 1,4 milliard d'euros

Les deux grandes compagnies sud-coréennes vont créer l'un des dix plus important groupe aérien mondial.



Korean Air a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue du rachat pour près de 1,4 milliard d'euros de sa compatriote en difficulté Asiana Airlines dans l'objectif de consolider sa position fragilisée par la pandémie de coronavirus. Cet accord entre les deux plus grandes compagnies aériennes sud-coréennes intervient alors que le secteur est durement frappé par la crise en raison des restrictions sur les voyages.



"La principale raison d'acquérir Asiana Airlines en ce moment est la volonté de stabiliser l'industrie aéronautique coréenne frappée par la pandémie de Covid-19", a affirmé dans un communiqué Korean Air qui devrait ainsi en devenir le principal actionnaire. "Une fois que Korean Air aura acquis Asiana Airlines, la compagnie devrait se classer parmi les 10 premières compagnies aériennes mondiales", selon le communiqué.



Korean Air a précisé qu'elle déboursera 1.800 milliards de wons (près de 1,4 milliard d'euros) pour ce rachat. Afin de garantir ce montant, elle prévoit d'augmenter son capital de 2.500 milliards de wons (1,9 milliard d'euros) en émettant de nouvelles actions en début d'année prochaine.



L'accord comprend également les filiales d'Asiana, les compagnies aériennes à bas coût Air Seoul et Air Busan.



"Considérant que la situation financière de Korean Air pourrait également être menacée si la situation liée au Covid-19 venait à se prolonger, il est inévitable de restructurer le marché intérieur de l'aviation pour améliorer sa compétitivité et minimiser l'injection de fonds publics", a ajouté Korean Air.



Asiana Airlines, deuxième compagnie aérienne sud-coréenne, rencontrait depuis longtemps des problèmes financiers, avant même la pandémie.



Inéluctable



En décembre, sous la pression des créanciers, Kumho Industrial, le principal actionnaire de la compagnie aérienne, avait mis en vente sa participation de 31%. En septembre, l'accord de reprise passé entre l'actionnaire majoritaire et un consortium mené par le promoteur immobilier Hyundai HDC avait été rompu.



Asiana Airlines a fait état de pertes d'exploitation de 268 milliards de wons (environ 204 millions d'euros) au cours des six premiers mois de l'année et d'un déficit s'élevant à 11.500 milliards de wons.



Korean Air et sa société mère Hanjin Group espèrent que cette acquisition améliorera leur compétitivité sur le marché international.



"Généralement, les pays de moins de 100 millions d'habitants comptent un seul transporteur offrant un service complet", selon le communiqué de la compagnie de ce pays de 52 millions d'habitants. "Cependant, la Corée en compte deux ce qui la rend moins concurrentielle par rapport à des pays comme l'Allemagne, la France et Singapour qui n'ont qu'une seule grande compagnie aérienne".



Selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, le ministère des Transports ainsi que les créanciers d'Asiana, parmi lesquels la Banque publique de développement de Corée, ont estimé qu'il s'agissait d'un accord "inéluctable" pour éviter des pertes plus importantes durant la pandémie.



D'après l'accord annoncé lundi, la Banque de développement de Corée (KDB) doit également investir. Pour cela, elle espère obtenir les autorisations d'ici la fin de l'année prochaine, selon Bloomberg News.



La KDB espère conclure les transactions cette année.