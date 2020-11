« Nous nous préparons à ressortir de la crise plus forts », Christian Vernet, président de Dreamjet / La Compagnie

Invité du podcast de l'aviation, Christian Vernet, président de Dreamjet, La Compagnie, transporteur 100% business entre Paris et New York.



Après cinq mois d'immobilisation, Christian Vernet, résilient, veut croire au rebond de l'après Covid. Il est persuadé que c'est le trafic affaires qui reprendra en priorité et se dit armé avec ses Airbus A321neo de 76 sièges, plus rassurants en termes de distanciation sociale.



En attendant la reprise, la Compagnie se réorganise sur le marché du charter. Christian Vernet, évoque quelques pistes. Invité du podcast de l'aviation, Christian Vernet, président de Dreamjet, La Compagnie, transporteur 100% business entre Paris et New York.Après cinq mois d'immobilisation, Christian Vernet, résilient, veut croire au rebond de l'après Covid. Il est persuadé que c'est le trafic affaires qui reprendra en priorité et se dit armé avec ses Airbus A321neo de 76 sièges, plus rassurants en termes de distanciation sociale.En attendant la reprise, la Compagnie se réorganise sur le marché du charter. Christian Vernet, évoque quelques pistes.