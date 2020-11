Norwegian réduit ses effectifs à 600 personnes et sa flotte active à six appareils

L'hiver sera décisif pour Norwegian. Jacob Schram, le CEO de Norwegian, a annoncé une nouvelle réduction des effectifs et de l'activité de la compagnie à la suite de la décision du gouvernement norvégien de ne pas l'aider davantage. Celui-ci a en effet jugé que, vu les difficultés de la compagnie, une nouvelle aide était trop risquée.



La low-cost a rapidement réagi en exprimant sa déception et en annonçant de nouvelles mesures, dont elle espère qu'elles lui permettront de survivre. Elle va ainsi supprimer 1 600 postes supplémentaires pour ne conserver à terme que 600 collaborateurs. Elle employait 10 000 personnes avant la crise du covid.



Elle va également immobiliser quinze des vingt et un appareils qu'elle exploitait ses derniers mois. Les six restants desserviront le réseau intérieur.



La low-cost estime qu'elle est obligée de réduire ses coûts au minimum pour tenir sans soutien et alors que les restrictions sur les déplacements ont été renforcées en Norvège, décourageant les passagers de prendre l'avion. Elle doit dans le même temps faire face à la nouvelle concurrence de Wizz Air voire celle à venir de la nouvelle compagnie à laquelle travaille Erik Braathen.



Selon les résultats que le groupe vient de publier, Norwegian n'a plus aujourd'hui que 318 millions d'euros de trésorerie, ce qui lui laisse à peine six mois de liquidités. « Cette crise est loin d'être terminée et, alors que nous entrons dans la saison d'hiver traditionnellement plus difficile d'un point de vue commercial, il est essentiel que l'industrie aéronautique norvégienne reçoive un soutien supplémentaire si nous voulons survivre. »