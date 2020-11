Pour CAE, les recrutements de pilotes pourraient reprendre rapidement

Alors que l'heure est au serrage de ceinture, à la mise en temps partiel et aux licenciements de personnel navigant, CAE se montre au contraire plutôt optimiste quant à l'évolution des besoins en pilotes à moyen et long terme. Selon l'entreprise canadienne de formation, le secteur de l'aviation civile aura besoin de 27 000 nouveaux pilotes d'ici la fin de l'année 2021 et de 264 000 d'ici la fin de la décennie.



Ces estimations semblent trop belles dans le contexte actuel, marqué par le marasme et le pessimisme. Ainsi, le syndicat britannique de pilotes BALPA a pris sur lui de lancer un appel à toutes les personnes désireuses de s'engager dans une formation de pilote pour qu'elles changent d'orientation, au moins temporairement. « BALPA a pris cette mesure extraordinaire pour éviter aux étudiants de payer plus de 100 000 livres sterling pour une formation et de se retrouver sans...