La Norvège refuse d'aider Norwegian, une gifle pour la compagnie

Le gouvernement norvégien a refusé lundi de verser une aide supplémentaire à Norwegian Air Shuttle, en grandes difficultés financières, une mesure interprétée comme une "gifle" par la compagnie à bas coûts qui hypothèque son avenir.



L'action de la troisième low cost européenne s'est effondrée à la Bourse d'Oslo. Après avoir décroché de plus de 20%, elle abandonnait 16,83%, portant ses pertes à près de 99% depuis le début de l'année.



"Norwegian a demandé une aide économique qui se chiffre en milliards, et le gouvernement a estimé que, dans cette situation, ce n'était pas une utilisation défendable de l'argent du contribuable", a indiqué la ministre du Commerce et de l'Industrie, Iselin Nybø.



"Une telle aide pourrait aussi être anticoncurrentielle", a-t-elle fait valoir dans un communiqué.



Norwegian, dont les graves problèmes financiers ont été accentués par la crise sanitaire qui a paralysé le transport aérien, s'est dite "extrêmement déçue".



C'est "comme une gifle", a déclaré son directeur général, Jacob Schram, lors d'une conférence de presse. "C'est d'autant plus difficile que les compagnies d'autres pays ont reçu des aides significatives".



Interrogé sur les risques de faillite, M. Schram a répondu: "je n'exclus rien aujourd'hui". "Nous continuons de travailler sur d'autres alternatives. Nous espérons et croyons que nous nous en sortirons une fois encore", a-t-il précisé.



Ployant sous une dette considérable après une expansion tous azimuts, notamment dans le long-courrier où elle était un pionnier du low cost, Norwegian a bénéficié plus tôt cette année de 3 milliards de couronnes (277 millions d'euros) de garanties de la part du gouvernement norvégien.



Malgré une vaste restructuration de ses finances et de ses activités, la compagnie a toutefois répété à plusieurs reprises qu'elle aurait besoin de davantage d'aides "pour traverser l'hiver", tablant sur une quasi-normalisation à l'été 2022.



Pour ne rien arranger, la compagnie à bas coûts hongroise Wizz Air accroît actuellement sa présence sur le marché norvégien, y accentuant la concurrence aux côtés du transporteur historique SAS.



"En disant non à Norwegian, on ouvre la porte à une compagnie aérienne hongroise dont la Première ministre elle-même a dit qu'elle allait la boycotter", a souligné M. Schram.



La cheffe du gouvernement Erna Solberg, ainsi que d'autres responsables politiques et des syndicats, ont en effet exclu de voler avec Wizz Air, qui ne cache pas son hostilité vis-à-vis des syndicats.



L'analyste indépendant Hans Jørgen Elnaes estime que Norwegian devrait survivre au prix d'un recentrage sur son marché domestique, la Norvège et l'Europe du Nord, en abandonnant le long courrier.



"Norwegian a montré sa capacité à traverser presque toutes les crises et à atterrir en douceur", a-t-il dit sur la chaîne TV2 Nyhetskanalen.



Dans le rouge depuis plusieurs années, Norwegian a quadruplé ses pertes au premier semestre, à 5,4 milliards de couronnes, ses 140 avions ayant été cloués au sol pendant une grande partie de cette période du fait de la pandémie de Covid-19.