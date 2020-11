Singapore Airlines considère 7 de ses 19 A380 en « surplus »

Singapore Airlines (SIA) a donné de nouvelles précisions sur sa flotte en marge de la présentation des résultats financiers pour son deuxième trimestre fiscal (juillet à fin septembre). La compagnie singapourienne considère désormais que 26 de ses appareils sont « en surplus » et qu'ils ne correspondent plus à ses besoins sur le long terme. En d'autres termes, ils ne revoleront plus sous ses couleurs, ni sous celles de ses filiales.



Il s'agit de sept A380, de quatre 777-200/200ER, de quatre 777-300, de neuf A320 et de deux A319 (Silkair). Les 19 A380 de la compagnie sont tous cloués au sol à Changi ou à Alice Spring (Australie), ces derniers étant en stockage longue durée. SIA rappelle aussi qu'il en est de même pour les sept anciens 777 qui étaient loués à la défunte compagnie low-cost long-courrier thaïlandaise Nokscoot.



SIA a par ailleurs conclu un accord Airbus sur un calendrier révisé de ses livraisons d'A350-900, des négociations similaires avec Boeing étant aussi à un stade avancé sur les 787-10, 737 MAX et 777-9 en commande.



La compagnie singapourienne a publié une perte nette record pour son deuxième trimestre fiscal, continuant logiquement de subir les conséquences de la fermeture des frontières liée à la pandémie de coronavirus, que ce soit en Asie ou dans le reste du monde. Singapore Airlines annonce ainsi une perte nette de à 2,34 milliards de dollars singapouriens (1,7 milliard de dollars) entre juillet et fin septembre, contre un bénéfice net de 94,5 millions dollars singapouriens (70 millions de dollars) pour la même période l'année dernière. Singapore Airlines a par ailleurs vu son chiffre d'affaires reculer de plus de 81% sur la période.



Les compagnies aériennes du groupe SIA n'opèrent plus qu'avec 39 appareils pour transporter des passagers, sur une flotte totale de 215 avions.