Delta Air Lines noue un accord avec ses pilotes évitant tout licenciement jusqu'en 2022

Delta Air Lines a conclu un accord avec le syndicat représentant ses 13.000 pilotes afin d'éviter tout licenciement jusque 2022. Le compromis doit encore être finalisé et approuvé par les membres du syndicat ALPA, a souligné le directeur des opérations de la société, John Laughter, dans un message aux salariés consulté vendredi par l'AFP. "Il contient plusieurs éléments améliorant la qualité de vie tout en permettant à Delta de générer des économies, dont la compagnie a besoin pour éviter des mises aux chômage technique, un de nos principaux objectifs depuis le début", a-t-il expliqué. Plus de 40.000 salariés de la compagnie ont opté pour des plans de départs volontaires, des départs à la retraite anticipés et des congés sans solde, ce qui a permis à Delta de ne pas avoir à recourir aux licenciements secs. Selon le syndicat des pilotes, l'accord prévoit notamment que Delta puisse réduire les dépenses consacrées aux conducteurs d'avions de 5% par mois. En plus de mesures sur la qualité de vie, les pilotes bénéficient en échange d'une modification favorable dans leurs contributions à l'épargne retraite. L'accord deviendra toutefois caduc si le gouvernement américain finit par approuver un nouveau soutien financier au secteur aérien, a précisé le syndicat à l'AFP. Comme les autres grandes sociétés du secteur, Delta a bénéficié jusqu'au 30 septembre de subventions d'un montant total de 25 milliards de dollars destinées à aider à payer les salaires. Elles s'étaient engagées en échange à ne pas licencier. Depuis l'expiration de ces aides, les représentants du secteur aérien militent à Washington pour une extension de ce soutien financier mais font face pour l'instant au blocage des discussions entre démocrates et républicains. Delta a encore essuyé au troisième trimestre une perte nette de 5,4 milliards de dollars, à peine moins élevée que celle de 5,7 milliards enregistrée au deuxième trimestre lorsqu'une large partie de la population mondiale était contrainte de rester à son domicile pour tenter d'endiguer la propagation du Covid-19.