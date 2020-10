Entretien avec Bertrand Piccard, président de la fondation Solar Impulse

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Bertrand Piccard, président de la fondation Solar Impulse et auteur, avec André Borschberg, du tour du monde avec l'avion solaire du même nom en 2016.



Aujourd'hui, l'explorateur s'insurge contre cette idéologie qui prône la décroissance économique comme seule solution aux enjeux environnementaux.



« Non » dit-il à « l'avion Bashing » ambiant, rappelant que le transport aérien n'a pas attendu la crise sanitaire pour entamer sa transition écologique. « L'innovation est dans l'ADN de l'aviation » ajoute Bertrand Piccard.

