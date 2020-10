ANA s'engage dans le carburant durable d'aviation avec Neste

Bien qu'en difficulté comme le reste du secteur, ANA reste impliquée dans ses objectifs environnementaux. La compagnie japonaise continue ainsi de vouloir réduire de 50% le niveau de ses émissions de CO2 de 2050 par rapport à 2005 et mise notamment sur les carburants durables d'aviation pour y parvenir. C'est dans ce cadre qu'elle a signé un partenariat avec Neste.



Cet accord va lui permettre d'utiliser un mélange de carburant durable produit par la société finnoise et de carburant classique dès ce mois-ci sur ses vols au départ de Tokyo (Narita et Haneda). Les deux partenaires ont déjà mis en place la chaîne d'approvisionnement, en collaboration avec Itochu Corporation.



ANA et Neste restent pour le moment contraintes par les capacités de production de Neste, qui sont limitées à 100 000 tonnes de carburant durable d'aviation (SAF) produit à partir de déchets par an. Mais la société finnoise est en train d'agrandir sa raffinerie à Singapour et peut réaliser de nouveaux investissements en faveur de celle de Rotterdam, ce qui devrait porter ses capacités à 1,5 millions de tonnes par an. Alors, le partenariat sera élargi.



En attendant, ANA devient la première compagnie japonaise à utiliser des SAF au départ du Japon et la première cliente asiatique de Neste.