Le Burkina Faso reprivatise sa compagnie nationale Air Burkina qui bascule sous contrôle américain

La privatisation d'Air Burkina sera effective à compter de janvier 2021. Le gouvernement burkinabè vient de signer une convention de partenariat avec le groupe américain African Global Development (AGD). L'accord a été paraphé à Ouagadougou le 20 octobre par le ministre burkinabè de l'économie et des finances, Lassané Kabore, et Phil Smartt, directeur général du groupe privé américain AGD.

En vertu de cette convention qui ouvre le capital de l'entreprise, « ce sont environ 250 milliards FCFA (452 millions de dollars) qui seront injectés dans le capital de la compagnie, en vue de renforcer sa flotte », annonce le gouvernement.



« Après la signature de la convention d'acquisition, le processus juridique sera entamé et durera environ deux mois. C'est à l'issue de cette étape que de nouveaux avions viendront renforcer la flotte d'Air Burkina, qui va passer du régime de société d'Etat à un régime de société privée, à...