La France est le 4e pays d'Europe le plus touché par la baisse du trafic

Eurocontrol est loin de l'espoir affiché par certains dirigeants de compagnies. L'organisme européen a publié une brève synthèse sur l'évolution du trafic en France et ses conséquences. Elle montre que la France est le quatrième pays le plus touché d'Europe par la baisse du nombre de vols (après le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne). Elle se trouve dans la même situation générale que le reste du continent : après une nette augmentation des vols cet été (que ce soit pour l'aviation commerciale ou l'aviation d'affaires), septembre et octobre ont vu une forte baisse. La semaine dernière a toutefois connu une légère reprise.



Malgré tout, la France a perdu 700 000 vols depuis le mois de mars, soit une chute de 64% par rapport à leur nombre sur la même période de 2019. Au niveau du nombre de passagers, cela se traduit par la perte de 100 millions de passagers, une...