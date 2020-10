Entretien avec Jean-Luc Charron, président de la Fédération Française Aéronautique

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Jean-Luc Charron, président de la Fédération Française Aéronautique (FFA).



La taxation de l'AVGAS 100LL, proposition de la Convention citoyenne pour le climat pour réduire l'empreinte carbone de l'aviation générale, a été inscrite dans le projet de loi de finances 2021.



Jean-Luc Charron s'indigne d'une proposition qu'il juge démagogique et dont la mise en oeuvre risque de peser sur la pérennité des aéroclubs et des écoles de pilotage, alors qu'ils se sont déjà inscrits dans une démarche de réduction de leur impact environnemental.

