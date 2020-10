L'Aéro-Club de France dévoile les lauréats du Grand prix du patrimoine

Malgré la situation actuelle, l'Aéro-Club de France a réussi à maintenir son traditionnel Grand prix du patrimoine, qui récompense les actions de préservation et de restauration du patrimoine aéronautique. La cérémonie a été ouverte par Catherine Maunoury, la présidente de l'Aéro-Club, le 19 octobre, qui a rappelé que « jamais l'aviation n'a eu à affronter une période aussi difficile qu'aujourd'hui [...]. Plus que jamais il est utile d'honorer et de célébrer le patrimoine aéronautique. »



C'est avec cette mission à l'esprit qu'ont été décernées les récompenses du Grand prix du patrimoine, soutenu par IPECA.



La Coupe Gifas a ainsi été attribuée au Canadair CT-133 immatriculé F-AYMD présenté par François Dubreuil pour Topgun Voltige.



Le Stearman Model 75 Kaydet N56938 a remporté la Coupe de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse. Il était présenté par Eric Sutter pour Chartres Classic Airplane.



La Coupe Airitage a été remise à l'Hurel-Dubois HD-34 n°8, immatriculé F-BICV. Il était présenté par Richard Evra pour Creil Aéro.



Le Hirth Hi-27 Acrostar n°4003 immatriculé F-AZJF s'est vu décerner la coupe de la fédération RSA. Il était présenté par Jean-Marc Viard pour l'Amicale Jean-Baptiste Salis.



Enfin, la coupe SECAMIC a récompensé le Dassault MD-450 Ouragan 297 présenté par Bernard Trible pour l'EALC (Espaces Aéro Lyon Corbas).