Cathay Pacific s'attend à opérer à 50% de ses capacités en 2021

Cathay Pacific estime qu'il va opérer à environ 10% de ses capacités de 2019 jusqu'à la fin de l'année, en raison des conséquences de la situation sanitaire. Le groupe se montre par ailleurs très pessimiste pour 2021, où il n'espère même pas pouvoir réinstaurer 50% de son offre.



Plus précisément, il s'attend à des capacités à 25% de leur niveau de 2019 au premier semestre, avec une reprise au second semestre. Ce scénario repose sur l'hypothèse qu'un vaccin en cours de développement montre son efficacité et soit déployé dans les pays desservis par les compagnies du groupe d'ici l'été 2021.



« Parmi tous les scénarios envisagés, celui-ci est déjà le plus optimiste », prévient Ronald Lam, directeur commercial et directeur Clients.



Ces prévisions ont été réalisées lors de la présentation des résultats du groupe pour le mois de septembre, mois qui a conclu « un...