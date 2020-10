Vinci teste Mona, un compagnon de voyage basé sur la reconnaissance faciale

C'est avec le confort de ses passagers en tête que Vinci Airports a développé Mona, une application qui répond également aux nouvelles exigences du transport aérien en ces temps de pandémie. Ce compagnon de voyage basé sur la reconnaissance faciale a été présenté le 5 octobre à l'aéroport de Lyon et sera testé à partir du 15 octobre sur les vols vers Porto et Lisbonne, en partenariat avec Transavia France et TAP Air Portugal, ceci durant un an.



Vinci Airports propose au passager de créer son compte client, sur smartphone ou sur une borne à l'aéroport, pour bénéficier des services de Mona. Il obtient ainsi l'accès à un parcours dédié dans l'aéroport et, grâce à la reconnaissance faciale, peut franchir toutes les étapes de ce parcours sans contact du dépose-bagage à l'embarquement, simplement en présentant son visage - sauf pour le contrôle aux frontières.



Outre son recours à la technologie biométrique, Mona intègre une solution de marketing relationnel, qui permet une « hyperpersonnalisation » du parcours. L'application peut en effet fournir des informations en temps réel sur le vol ou l'aéroport mais aussi proposer des services personnalisés, en partenariat avec les commerces sur place et les compagnies aériennes.



« Depuis 1an, le monde a beaucoup changé mais Vinci Airports a continué d'innover. Aujourd'hui, c'est une nouvelle 1ère mondiale qui nous rassemble autour d'une belle promesse : révolutionner l'expérience des voyageurs », a commenté Nicolas Notebaert, le président de Vinci Airports, lors de la présentation du service. Il estime que Mona permettra de simplifier et fluidifier l'expérience passagers en aéroport et permet à Vinci Airports de faire un par vers l'aéroport du futur.