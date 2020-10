Avec Opera, Stelia Aerospace propose un fauteuil affaires haut de gamme sur monocouloir

La société, qui ne propose que des fauteuils affaires ou première, avait déjà un produit adapté aux monocouloirs, Celeste (lancé sur l'A320 d'Air Côte d'Ivoire). Opera sera un cran au-dessus : il s'agit d'un fauteuil qui répond aux standards actuels de la classe affaires sur long-courrier, transformable en lit plat, avec accès direct au couloir et préservant l'intimité du passager grâce à une porte intégrée.



Avec lui, Stelia revendique le lit le plus large proposé sur monocouloir, avec un grand espace pour les pieds et des accoudoirs réglables. Il pourra être équipé d'un écran de 20 pouces, est doté d'une large tablette pour les repas sous la tablette cocktail et compte de nombreux rangements, dont un compartiment fermé et une zone adaptée à recevoir un ordinateur portable.





Le siège Opera est doté de deux tablettes © Stelia Aerospace

L'équipementier précise également qu'il a été conçu de façon à réduire son poids et à faciliter son installation et l'intégration des écrans au maximum, dans un souci de réduction des coûts.



Thierry Kanengieser, VP Cabin Interior de Stelia Aerospace, souligne qu'il sera particulièrement adapté aux opérations des compagnies ayant des routes transcontinentales et désireuses de proposer une expérience homogène entre long-courrier et monocouloir. Ces routes figurent parmi celles qui peuvent le mieux résister dans le contexte actuel, surtout si elles concernent des marchés intérieurs. En revanche, les ventes risquent d'être plutôt limitées à court terme, les compagnies aériennes repoussant le plus possible les dépenses non essentielles, ce qui devrait nuire pour quelques années au secteur de l'aménagement cabine.

Si les préoccupations des compagnies aériennes et des passagers en termes d'expérience client semblent plutôt orientées sur l'hygiène en ce moment, Stelia Aerospace n'a pas renoncé à travailler sur l'aspect confort. L'équipementier français a ainsi présenté un nouveau fauteuil de classe affaires destiné aux appareils monocouloirs : Opera.La société, qui ne propose que des fauteuils affaires ou première, avait déjà un produit adapté aux monocouloirs, Celeste (lancé sur l'A320 d'Air Côte d'Ivoire). Opera sera un cran au-dessus : il s'agit d'un fauteuil qui répond aux standards actuels de la classe affaires sur long-courrier, transformable en lit plat, avec accès direct au couloir et préservant l'intimité du passager grâce à une porte intégrée.Avec lui, Stelia revendique le lit le plus large proposé sur monocouloir, avec un grand espace pour les pieds et des accoudoirs réglables. Il pourra être équipé d'un écran de 20 pouces, est doté d'une large tablette pour les repas sous la tablette cocktail et compte de nombreux rangements, dont un compartiment fermé et une zone adaptée à recevoir un ordinateur portable.L'équipementier précise également qu'il a été conçu de façon à réduire son poids et à faciliter son installation et l'intégration des écrans au maximum, dans un souci de réduction des coûts.Thierry Kanengieser, VP Cabin Interior de Stelia Aerospace, souligne qu'il sera particulièrement adapté aux opérations des compagnies ayant des routes transcontinentales et désireuses de proposer une expérience homogène entre long-courrier et monocouloir. Ces routes figurent parmi celles qui peuvent le mieux résister dans le contexte actuel, surtout si elles concernent des marchés intérieurs. En revanche, les ventes risquent d'être plutôt limitées à court terme, les compagnies aériennes repoussant le plus possible les dépenses non essentielles, ce qui devrait nuire pour quelques années au secteur de l'aménagement cabine.