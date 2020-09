La Fête de l'Aviation commence demain

Cette fête au niveau national rassemble aujourd'hui 1 500 pilotes associés, 50 AEROvillages en France, vingt conférences-débats en webinaires et 21 ambassadeurs (champions, personnalités, aventuriers), venant de tous les horizons : vol libre, vol moteur, aéromodélisme, aviation commerciale, d'affaires, militaire, aérospatiale... Elle sera ponctuée de challenges inter-pratiquants et d'actions solidaires ou pour les jeunes, ainsi que de baptêmes de l'air ou de séances d'initiation.



En revanche, 2020 reste une année particulière. La Fête de l'Aviation ne comportera donc pas de spectacle aérien, pas d'appel au public, pas de manifestation et restera célébrée par les pratiquants et leurs famille, en cercle restreint en raison du protocole sanitaire. Le partage se fera principalement sur Internet, via le site de l'événement.



Il mettra a en avant des actions spécifiques, comme le kit patri-cultureAERO de l'Association Française des Femmes Pilotes avec un film documentaire ou l'aventure Elektropostal, qui s'est donné pour mission d'explorer des routes aériennes légendaires avec des aéronefs à propulsion électrique.



Pour plus d'informations, visitez le site de

La covid-19 n'empêchera pas les passionnés de célébrer l'aviation. C'est ce que veut montrer la Fête de l'Aviation, qui se déroulera sur trois jours à partir du 26 septembre, pour la première fois cette année puis tous les derniers week-ends de septembre par la suite.Cette fête au niveau national rassemble aujourd'hui 1 500 pilotes associés, 50 AEROvillages en France, vingt conférences-débats en webinaires et 21 ambassadeurs (champions, personnalités, aventuriers), venant de tous les horizons : vol libre, vol moteur, aéromodélisme, aviation commerciale, d'affaires, militaire, aérospatiale... Elle sera ponctuée de challenges inter-pratiquants et d'actions solidaires ou pour les jeunes, ainsi que de baptêmes de l'air ou de séances d'initiation.En revanche, 2020 reste une année particulière. La Fête de l'Aviation ne comportera donc pas de spectacle aérien, pas d'appel au public, pas de manifestation et restera célébrée par les pratiquants et leurs famille, en cercle restreint en raison du protocole sanitaire. Le partage se fera principalement sur Internet, via le site de l'événement.Il mettra a en avant des actions spécifiques, comme le kit patri-cultureAERO de l'Association Française des Femmes Pilotes avec un film documentaire ou l'aventure Elektropostal, qui s'est donné pour mission d'explorer des routes aériennes légendaires avec des aéronefs à propulsion électrique.Pour plus d'informations, visitez le site de la Fête de l'Aviation