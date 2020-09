L'IATA veut rendre les tests obligatoires pour tous avant l'embarquement

Désespérée de voir les mesures de quarantaine se multiplier et casser la reprise du trafic aérien, l'IATA a révisé sa position concernant les tests. L'association préconise désormais de rendre systématiques et obligatoires les tests covid avant l'embarquement, au niveau mondial.



« Nous n'avons pas pris cette décision à la légère », a assuré Alexandre de Juniac, le directeur général de l'IATA. Il explique que l'association considère désormais que c'est la seule façon de permettre la reprise du transport aérien, alors que le trafic international a perdu 92%. L'instauration de tests avant l'embarquement rassurerait tous les passagers puisqu'elle assurerait que les personnes qui voyagent en même temps qu'eux n'ont pas de symptômes et l'harmonisation du processus au niveau mondial permettrait également aux voyageurs d'être rassurés sur la façon dont ils seront traités à leur arrivée.



« La force et l'intérêt de notre proposition est qu'elle peut être mise en...