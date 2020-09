Safety Line s'allie à SITA

Le potentiel d'utilisation des solutions de Safety Line s'élargit. La jeune société française a conclu un accord de partenariat avec SITA le 22 septembre, lui permettant de proposer ses solutions OptiClimb et OptiCruise dans la suite d'applications « Digital Day of Operations » de SITA for aircraft.



Le produit de SITA est conçu dans l'optique d'accompagner la transformation numérique des compagnies aériennes en facilitant le suivi des opérations et la communication entre les personnes, à tous les moments du vol, pour tous les corps de métier concernés (équipages et agents au sol). Rassemblant différents types d'applications dans divers domaines, « Digital Day of Operations » permet ainsi aussi bien d'être rapidement à jour sur l'évolution des normes, par exemple dans le suivi des vols, qu'informé sur les phénomènes météorologiques ou de répondre aux exigences des passagers en matière d'expérience à bord.



L'intégration des solutions de Safety Line s'inscrit...