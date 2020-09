L'Aéro-Club de France reporte sa Journée du patrimoine mais maintient son Grand prix

L'Aéro-Club de France voulait modifier le format de son Grand prix du patrimoine, en consacrant une journée entière au patrimoine aéronautique. Mais ce n'était pas la bonne année. En raison de la crise sanitaire et du durcissement progressif des contraintes qui y sont liées, l'institution a dû renoncer à inaugurer en 2020 la première Journée du patrimoine aéronautique. En revanche, la cérémonie du Grand prix du patrimoine est maintenue.



L'événement devait se dérouler le 19 octobre dans ses salons rue Galilée, à Paris. Il était prévu qu'il comporterait quatre tables rondes et huit ateliers, au cours desquels personnalités et experts du secteur et de la culture devaient intervenir sur divers sujets allant de la transmission du patrimoine au point de vue des industriels, en passant par les pratiques de restauration ou l'esprit d'aventure dans l'aviation.



Le report a été décidé en raison de l'évolution de la situation sanitaire en France, les organisateurs ne voulant pas faire courir de risques aux participants, et de celle des contraintes qu'elle entraîne pour les rassemblements.



La Journée devait se conclure avec la cérémonie de remise des cinq coupes du Grand prix du patrimoine, soutenu par le GIFAS, la Fondation Saint-Exupéry, AIRitage, IPECA, SECAMIC - chacun parrainant une coupe - et le RSA (Réseau des sports de l'air). Traditionnelle, cette partie du programme est maintenue et la remise des prix doit toujours avoir lieu le 19 octobre dans les salons de l'Aéro-Club de France.