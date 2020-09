Etihad tente de réduire le gaspillage à bord

Etihad a décidé de réduire le gaspillage alimentaire à bord de ses avions. Cet objectif, à la fois environnemental et de réduction des coûts, doit être atteint grâce au nouveau partenariat que la compagnie vient de signer avec Lumitics.



La start-up singapourienne propose un service baptisé Insight Lite. Il collectera les repas non consommés d'un vol après son atterrissage et les analysera grâce l'intelligence artificielle et la reconnaissance d'images. L'outil est ainsi capable d'identifier les types et la quantité de repas restants, simplement en fonction de la conception de leur emballage, mettant en avant les habitudes de gaspillage.



Etihad espère pouvoir ainsi mieux planifier sa restauration en vol, « d'une manière plus pertinente et efficace », selon Mohammad Al Bulooki, chef de l'exploitation du groupe. En plus des économies engendrées, il pense également que cette démarche permettra d'améliorer l'expérience client, Etihad pouvant mieux s'adapter aux habitudes et...