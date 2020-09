Feu vert de la justice à la demande de restructuration de Thai Airways

Une dette abyssale de 9 milliards d'euros: la justice thaïlandaise a donné son feu vert au plan de restructuration de Thai Airways. Ses effectifs, sa flotte et ses liaisons aériennes devraient être sévèrement affectés.



La Cour centrale des faillites a approuvé "la demande de restructuration" de la société et la formation d'un comité de restructuration, indique le tribunal lundi dans un communiqué.



Après avoir supporté pendant des années les pertes à répétition de la compagnie, longtemps fleuron du royaume, le gouvernement thaïlandais a finalement opté en mai pour le redressement judiciaire de la société, dont la trésorerie s'évapore à vitesse supersonique depuis la pandémie de coronavirus.



Il a aussi réduit sa participation dans Thai Airways qui a perdu ainsi son statut d'entreprise publique.



Réduction drastique des effectifs



Le plan vise à solliciter, à court terme, un prêt de plus de 1,5 milliard d'euros pour financer les dépenses opérationnelles et les salaires, selon des médias locaux.



La restructuration, qui devrait s'étaler sur plusieurs années, devrait ensuite passer par une augmentation de capital de plus de 2 milliards d'euros, une diminution de la flotte et une réduction drastique des effectifs de l'entreprise qui emploie plus de 20.000 salariés.



Thai Airways doit désormais proposer et faire approuver ce plan par ses créanciers.



Tous les voyants sont au rouge pour la société, désignée en 2007 deuxième meilleure compagnie aérienne du monde et qui fête cette année son soixantième anniversaire.



Elle a essuyé plus de 750 millions d'euros de pertes au premier semestre et sa dette a atteint cet été les 9 milliards d'euros.



Mauvaise gestion, controverse sur le choix des avions ou des moteurs, appareils vieillissants et trop gourmands en kérosène: la compagnie aérienne avait des problèmes financiers avant la pandémie.



La crise du coronavirus a porté le coup de grâce. Aujourd'hui, les restrictions de voyage restent extrêmement fortes et la plupart des appareils de Thaï Airways, qui opère principalement sur les routes internationales, restent cloués au sol.



Pire, l'entreprise est soupçonnée de "corruption" et de mauvaise gestion par les autorités. Un rapport d'enquête, rendu public en août, s'interroge sur une "sous-facturation" de certains billets, une "rémunération excessive" des heures supplémentaires et le versement d'éventuels pots-de-vin lors de l'achat de 10 Airbus dans les années 2000.



Plan assez ambitieux?



Thai Airways a déjà mis en place plusieurs restructurations dans le passé.



"Aucune n'a été suffisamment profonde pour résoudre les nombreux problèmes systémiques auxquels la compagnie fait face de longue date", déclare à l'AFP Brendan Sobie, un expert du secteur aérien basé à Singapour.



La crise actuelle pourrait "fournir l'occasion d'appuyer sur le bouton de réinitialisation et de poursuivre une restructuration beaucoup plus approfondie", ajoute-t-il.



Notre compagnie fera de son mieux pour "honorer ses engagements", a assuré fin août son président par intérim Chansin Treenuchagron, sans donner plus de précisions.



Le feu vert accordé pour le plan de restructuration a été bien accueilli à la Bourse thaïlandaise, où le titre a pris plus de 10%.



Pour autant, les perspectives restent sombres pour Thai Airways.



Le retour à la normale pour le trafic aérien mondial ne cesse d'être repoussé. Les experts du secteur misent désormais sur l'horizon 2024 pour retrouver l'activité d'avant la pandémie.



Plusieurs mastodontes du secteur ont déjà sombré comme les deux plus grandes compagnies aériennes d'Amérique latine LATAM et Avianca, Virgin Australia ou encore South African Airways.