Le fret aérien va mieux et se prépare à jouer un rôle crucial dans la distribution d'un vaccin contre la covid-19

Le cargo aérien a pris une place très importante ces derniers mois, ayant joué un rôle essentiel dans la crise sanitaire et étant devenu la principale source de revenu des compagnies aériennes. Ce rôle est appelé à se confirmer dans un avenir relativement proche, lorsqu'un vaccin contre la covid-19 aura été élaboré et devra être distribué au niveau mondial. Cependant, le secteur n'est pas au meilleur de sa forme et l'IATA appelle les gouvernements à faciliter ses opérations en vue de sa prochaine grande mission.



Les opérateurs cargo sont en effet toujours confrontés à plusieurs problèmes : le manque de disponibilité du personnel, les restrictions de voyage à lever, la mise en quarantaine des équipages et un manque d'efficacité dans les opérations ad hoc. Mais surtout, la capacité est toujours trop limitée, les capacités des soutes des avions passagers étant toujours majoritairement indisponibles. Celle-ci était encore inférieure de 31,1%...