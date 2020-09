Jordanie : réouverture de l'aéroport international d'Amman après des mois d'arrêt

L'aéroport international d'Amman a annoncé mardi avoir repris les vols, après près de six mois de fermeture en raison de la pandémie de nouveau coronavirus. Un avion de la compagnie aérienne Fly Jordan transportant 141 passagers en provenance d'Istanbul a atterri sur la piste de l'aéroport de la Reine Alia, situé à 35 kilomètres au sud d'Amman, vers 19h47 locales (16h47 GMT), selon le site de l'aéroport. Il s'agit du premier vol commercial régulier à atterrir depuis près de six mois. Selon les autorités, seuls trois vols internationaux seront autorisés à atterrir chaque jour durant la première semaine de réouverture. La limite passera à six la deuxième semaine. Lundi, le roi Abdallah II et le Premier ministre Omar Razzaz se sont rendus à l'aéroport pour observer les préparatifs. "La réouverture de l'aéroport survient après avoir satisfait des exigences essentielles, notamment le respect des conditions sanitaires et de sécurité pour les voyageurs, à l'arrivée et au départ", a déclaré M. Razzaz. "Les files de voyageurs seront divisées selon le classement épidémiologique des pays (de provenance), et les contacts avec les employés de l'aéroport seront minimes. Toutes les mesures préventives nécessaires ont été prises", a-t-il ajouté selon un communiqué officiel. Des scanners thermiques et des laboratoires ont été installés dans l'aéroport. Les autorités ont établi des règles pour les personnes arrivant dans le royaume, en fonction de la situation épidémiologique des pays d'où elles arrivent, avec des tests à l'aéroport. Le 17 mars, les autorités avaient suspendu les vols internationaux et fermé les aéroports en raison de la pandémie. Elles avaient également imposé un couvre-feu avant d'alléger cette mesure début juin. Depuis le début de la pandémie, la Jordanie a enregistré officiellement 2.581 cas de nouveau coronavirus, dont 19 décès. Le royaume accueille en temps normal cinq millions de touristes par an, notamment sur le site de la célèbre cité antique de Petra (sud) et dans le désert du Wadi Rum (sud). Mais ce secteur vital, qui a rapporté cinq milliards de dollars (4,4 milliards d'euros) l'année dernière et qui emploie quelque 100.000 personnes, a été frappé de plein fouet par la crise liée à la pandémie.