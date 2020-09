21 Air augmente ses capacités avec des Airbus A330 « Preighter »

La compagnie tout cargo américaine 21 Air, basée à Greensboro (Caroline du Nord) a décidé d'augmenter ses capacités avec l'ajout de deux Airbus A330-200 Preighter. Les deux appareils de transport de passagers convertis en avions cargo auxiliaires sont issus d'un partenariat avec le loueur américain Aircraft Engine Lease Finance (AELF) et avec la société ACMI maltaise Maleth Aero.



Ce partenariat, décrit comme un accord de sous-service, démarrera dans les toutes prochaines semaines. La compagnie cargo agira comme représentant marketing de cette initiative et proposera différents itinéraires internationaux.



21 Air précise que les deux A330 vont lui permettre d'augmenter ses capacités, mais aussi la portée de son réseau grâce à des vols opérés sous standard ETOPS, alors que « la demande de transport de fret aérien s'est déplacée vers l'utilisation d'une part plus importante d'avions tout cargo », conséquence de la pandémie sur les opérations des...