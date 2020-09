Emirates a déjà remboursé plus de 1,4 milliard de dollars à ses clients

La compagnie Emirates vient de révéler avoir procédé au remboursement de plus de 5 milliards de milliards de dirhams (1,4 milliard de dollars) à ses clients dans le cadre des annulations de vols liées à la pandémie de Covid-19.



La grande compagnie aérienne de Dubaï précise également que plus de 1,4 million de demandes de remboursement ont été traitées depuis le mois de mars, ce qui représente 90% de l'arriéré de la compagnie aérienne. Ces remboursements concernent les demandes enregistrées jusqu'à la fin du mois de juin, « à l'exception de quelques cas qui nécessitent un examen manuel supplémentaire. »



Emirates a enregistré un bénéfice net de 1,1 milliard de dirhams (288 millions de dollars) pour l'exercice financier se terminant en mars, contre 237 millions de dollars l'année précédente. C'était la 32e année consécutive de bénéfices pour Emirates, mais ses résultats pour l'année 2020 doivent être plombés par le Covid-19.



Emirates indique desservir actuellement 80 destinations (contre plus de 140 avant la pandémie) et entend étendre progressivement son réseau avec l'assouplissement des restrictions sur les voyages.



Son directeur des opérations, Adel al-Redha, a déclaré le mois dernier que la compagnie prévoyait de reprendre ses vols vers toutes les destinations de son réseau d'ici l'été 2021. La compagnie qui employait quelque 60.000 personnes, dont 4.300 pilotes, avant la pandémie, a annoncé une série de suppressions d'emplois, sans en préciser le nombre.



Le tourisme est depuis longtemps un des piliers de l'économie de Dubaï, qui a accueilli plus de 16 millions de visiteurs l'année dernière et tablait, avant l'apparition du coronavirus, sur 20 millions en 2020.