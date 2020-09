Rétrospective : les faits marquants de l'été 2020 dans le transport aérien

La reprise du transport aérien se laisse désirer



Avec la réouverture des frontières européennes en juillet et la perspective de couloirs aériens, le secteur du transport aérien espérait renouer avec une petite reprise, aidée par le point culminant de la saison été. Effectivement, l'évolution du trafic en juillet a suivi cette prévision, portée par la reprise du trafic domestique. Mais les niveaux restent très bas : le trafic mondial reste à -79,8% de son niveau par rapport à juillet 2019, résultat d'une baisse -57,5% sur le secteur domestique et de 91,9% sur le secteur international.

La reprise de l'épidémie dans plusieurs pays, son maintien aux Etats-Unis et dans les économies émergentes, le maintien de la fermeture des marchés internationaux, la baisse des voyages d'affaires, la multiplication des mesures de quarantaine..., tout cela rend la reprise très incertaine avec le retour de l'automne, période où la demande se ralentit traditionnellement....