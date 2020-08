Les compagnies aériennes chinoises limitent les pertes grâce au marché intérieur

Les compagnies aériennes chinoises ont rapporté des pertes globalement moins importantes au deuxième trimestre qu'au premier, grâce à la reprise en cours dans leur immense marché intérieur, où le Covid-19 a quasiment été éradiqué. La Chine est le premier pays à avoir détecté le nouveau coronavirus fin 2019. La crainte des voyageurs d'être infecté et la réduction drastique des vols internationaux par les autorités avaient fortement réduit l'activité. Mais l'épidémie a nettement ralenti ces derniers mois sur le sol chinois, avec zéro nouveau mort depuis mi-mai. Une situation qui a permis la reprise progressive du tourisme et des déplacements professionnels. China Southern Airlines, la plus grosse compagnie du pays en nombre de passagers, a ainsi affiché des pertes de 2,9 milliards de yuans (355 millions d'euros) sur la période avril-juin, contre 5,3 milliards de yuans en janvier-mars. Au total, les pertes se sont élevées à 8,2 milliards de yuans sur l'ensemble du premier semestre, a-t-elle indiqué dans un communiqué. L'an passé sur la même période, l'entreprise faisait état d'un bénéfice de 1,6 milliard de yuans. "La pandémie de Covid-19 a un impact profond et à long terme au niveau mondial" mais le "marché aérien en Chine sera le premier à rebondir" grâce à la "forte demande potentielle pour le transport de passagers", a souligné China Southern. De son côté, la compagnie nationale emblématique Air China a signalé pour le premier semestre 9,4 milliards de yuans de pertes -- légèrement moins importantes au deuxième trimestre (4,6 milliards) qu'au premier (4,8 milliards). Des signes de reprise encore à confirmer. China Eastern Airlines, la deuxième compagnie aérienne chinoise en termes de passagers, a ainsi enregistré des pertes plus importantes sur la période avril-juin (4,6 milliards de yuans) qu'en janvier-mars (3,9 milliards de yuans). La conséquence notamment d'une politique tarifaire plus agressive, qui a fait revenir les voyageurs, mais au prix de marges inférieures. Une dizaine de compagnies chinoises ont lancé des forfaits de vols illimités pour relancer l'activité. Une stratégie payante: le cabinet d'analyse sur le tourisme ForwardKeys a ainsi estimé jeudi que les vols intérieurs en Chine connaîtront un "rétablissement total" d'ici début septembre. Sur la deuxième semaine d'août, les réservations de billets d'avion ont atteint 98% de leurs niveaux de l'an passé sur la même période, note-t-il ainsi. "C'est la première fois, depuis le début de l'épidémie de Covid-19, qu'un segment important du marché de l'aviation, où que ce soit dans le monde, revient à son niveau pré-pandémique", a commenté Olivier Ponti, vice-président de ForwardKeys.