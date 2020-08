Volga-Dnepr se convertit au Boeing 777F

Volga-Dnepr se prépare à son introduction depuis des mois. C'est désormais chose faite : le groupe russe a reçu son tout premier Boeing 777F le 17 août. L'appareil, immatriculé VQ-BAO, a été acquis en leasing auprès de DAE (Dubai Aerospace Enterprise) et sera exploité par AirBridgeCargo. Deux autres appareils sont attendus par la compagnie, selon les termes de l'accord conclu avec DAE l'été dernier.



Jusqu'à présent, la flotte de Boeing de Volga-Dnepr reposait sur les 747 et 737 cargo. Elle se compose en effet de treize 747-8F, quatre 747-400ERF, deux 737-800BCF et trois 737-400SF. Les appareils évoluent aux côtés d'Antonov 124-100 et Iliouchine 76-TD. Renforçant les capacités du groupe, les 777F « soutiendront notre stratégie de diversification et de...