IndiGo espère lever 455 millions d'euros en émission d'actions

IndiGo, première compagnie aérienne indienne, a annoncé vouloir lever jusqu'à 455 millions d'euros en émission d'actions pour se réapprovisionner en liquidités après des pertes engendrées par la pandémie de Covid-19. "Le conseil d'administration a approuvé une levée de fonds pour une somme cumulée ne dépassant pas 40 milliards de roupies indiennes à travers une émission d'actions", a annoncé Interglobe Aviation, la maison mère d'IndiGo, dans un communiqué lundi soir. Cette émission d'actions, destinée à des investisseurs institutionnels, intervient après qu'IndiGo a le mois dernier annoncé une perte trimestrielle record et une réduction de 10% de sa main-d'oeuvre. La compagnie indienne à bas coûts, très prisée par la classe moyenne, a enregistré une perte nette de 28,49 milliards de roupies (323 millions d'euros) sur le trimestre avril-juin, contre un bénéfice net de 12,03 milliards de roupies (136,7 millions d'euros) l'année précédente à la même époque. Les transporteurs aériens du monde entier ont vu leur chiffre d'affaires plonger en piqué en raison des confinements et fermetures de frontières décrétés partout à travers la planète pour contenir la propagation du covid-19. Le secteur aérien indien connaissait une croissance fulgurante jusqu'aux mesures de lutte contre la pandémie, ayant cloué les avions au sol pendant des mois. Les compagnies indiennes avaient transporté près de 140 millions de passagers intérieurs en 2018, soit une progression de 18% en un an. L'Association internationale du transport aérien (Iata), qui regroupe 290 compagnies aériennes, table sur un retour du trafic aérien au niveau d'avant-crise en 2024 seulement. Comme IndiGo, les compagnies low-cost indiennes GoAir et SpiceJet sont confrontées à des difficultés financières et renégocient les contrats de leasing de leurs avions. Au lendemain de l'annonce de la société, les actions d'Interglobe Aviation étaient en baisse de 1,2% mardi après-midi à la bourse de Bombay.