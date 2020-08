La liaison Clermont-Orly confiée à Amelia après le « coup de poignard » d'Air France

La liaison aérienne entre Clermont-Ferrand et Paris-Orly a été confiée à la petite compagnie Amelia, après le "coup de poignard" d'Air France qui a renoncé à cette desserte jugée "cruciale", ont annoncé jeudi les autorités régionales. Amelia, une entreprise du groupe Regourd, exploitera cette ligne à compter de la mi-septembre, à raison de deux vols quotidiens. Le type d'appareils utilisés pour assurer cette desserte n'a pas été précisé mais Amelia compte essentiellement dans sa flotte des jets régionaux de type Embraer et des avions d'affaires. La petite compagnie exploite déjà une demi-douzaine de lignes régulières, dont Rodez-Paris ou Lorient-Paris. Cette ligne vers Orly est "cruciale pour le désenclavement du territoire alors même que la ligne ferroviaire (à destination de Paris) est dans une situation catastrophique", a relevé la région Auvergne-Rhône-Alpes dans un communiqué. "Nous avons tous vécu en Auvergne la décision d'Air France de ne plus assurer la liaison entre Clermont-Ferrand et Paris-Orly comme un coup de poignard. Cela nous paraissait inacceptable pour tous les Auvergnats qui doivent se rendre à Paris, d'autant que la ligne ferroviaire est un problème également majeur", a souligné le président (LR) de la région Laurent Wauquiez, à l'unisson sur ce dossier avec les élus locaux, dont le maire de Clermont Olivier Bianchi (PS). Amelia/Regourd était en concurrence pour cette desserte avec le groupe Chalair. Sa proposition a eu la préférence des élus en raison des "perspectives de développement importantes" d'autres liaisons au départ de la capitale auvergnate. M. Wauquiez a souligné qu'Amelia s'était aussi engagée à recourir aux services de maintenance aéroportuaire de Clermont-Ferrand, menacés par la réduction de voilure de Hop! (groupe Air France).