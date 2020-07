450 avions de ligne mis à la retraite dès cette année à cause de la crise

La prédiction avancée très tôt par des groupes comme Lufthansa et Delta Air Lines qu'ils sortiraient de la crise plus petits mais plus efficaces va se généraliser. Selon une analyse du cabinet de consultants britannique IBA, 800 appareils devraient quitter la flotte dans laquelle ils se trouvent cette année. Parmi eux, 450 appareils devraient être définitivement retirés du service. « Au début de l'année 2021, les flottes seront très différentes en taille et en diversité », juge Phil Seymour, le président d'IBA.



Sans surprise, les avions les plus touchés seront les plus anciens, notamment ceux en service depuis plus de vingt ans, qui représenteront plus de la moitié des appareils retirés. Ce sera notamment l'hécatombe pour la flotte de...