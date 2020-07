Vers une inévitable accélération de la digitalisation du transport aérien africain

La pandémie du COVID-19 a massivement affecté l'industrie mondiale du transport aérien et les répercussions financières sont extrêmement douloureuses pour le secteur africain du tourisme et du voyage, qui cumule plus de 55 milliards de dollars de pertes en revenus. Alors que les premiers signes d'une reprise se font ressentir sur le continent avec l'ouverture graduelle des frontières, toutes les parties prenantes s'accordent à reconnaitre que des changements systémiques et structurels dans l'industrie sont nécessaires pour restaurer la confiance des voyageurs sur le long terme.



Dans « ce nouveau monde » post Covid-19, qui impose une redéfinition de l'expérience passager, l'accélération de la digitalisation des procédés devient plus que nécessaire si l'on veut répondre aux préoccupations légitimes des...