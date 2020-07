IndiGo va supprimer 10% de ses effectifs

La compagnie aérienne indienne IndiGo, premier transporteur à bas coût du pays, a annoncé lundi son intention de licencier 10% de ses effectifs, en raison de l'impact économique de la pandémie de Covid-19. "En l'état actuel des choses, c'est impossible pour notre compagnie de traverser cette tempête économique sans faire des sacrifices", a assuré le PDG de la compagnie, Ronojoy Dutta, dans un communiqué. Indigo emploie quelque 24.000 personnes, selon des médias locaux. Pour modérer l'impact de la pandémie, qui a causé plus de 27.000 décès en Inde, IndiGo a d'abord tenté de limiter ses coûts via des baisses de salaire et des congés sans solde. Mais "après avoir évalué tous les scénarios possibles, il apparaît clairement que nous devrons nous séparer à regret de 10% de nos effectifs, a déclaré M. Dutta. Fondée en 2006, la compagnie a connu une forte croissance ces dernières années en se concentrant sur les liaisons nationales, et revendique une part de marché de près de 50% en Inde. Elle aligne une flotte de 263 appareils.