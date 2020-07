Aeroflot vise 600 avions et 130 millions de passagers en 2028

Bénéficiant du soutien du gouvernement pour traverser la crise actuelle, Aeroflot peut continuer de se concentrer sur sa stratégie à long terme. Le groupe russe a ainsi présenté ses projets pour 2028 au Premier ministre russe et à son conseil d'administration. Ils prévoient que les trois compagnies principales du groupe exploitent une flotte de 600 appareils d'ici 2027-2028 et transportent 130 millions de passagers - contre 359 appareils et 60,7 millions de passagers en 2019.



Le travail principal va être de mieux segmenter Aeroflot, Pobeda et Rossiya. A l'horizon 2028, Aeroflot devrait s'être recentrée sur son réseau long-courrier et avoir amélioré ses services, avec le désir d'augmenter son prestige. L'objectif est de se hisser au niveau des compagnies cinq...