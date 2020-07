Breeze révise ses plans

La crise sanitaire et ses conséquences ont poussé Breeze Aviation Group à revoir ses plans. La nouvelle compagnie aérienne de David Neeleman va ainsi repousser de plusieurs mois le lancement de ses vols réguliers, va se tourner vers NAC pour acquérir les Embraer qui composeront sa flotte initiale et cherche à s'appuyer sur Compass Airlines pour obtenir les autorisations nécessaires au démarrage de ses activités.



En effet, l'arrêt des opérations de la compagnie régionale américaine a offert une belle opportunité au groupe Breeze d'accélérer son propre démarrage. L'activité de Breeze sera en effet similaire sur plusieurs points à celle de Compass, comme l'exploitation de lignes intérieures aux Etats-Unis et l'utilisation d'une flotte d'E-Jets. Un accord d'achat d'actifs a donc...