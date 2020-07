South African Airways s'apprête à licencier 2 700 employés dans le cadre de son plan de sauvetage

South African Airways, en quasi-faillite et sous administration provisoire depuis décembre 2019, fait un pas de plus vers la mise en oeuvre de son plan de sauvetage, qui attend désormais l'aval des créanciers. Le ministère des entreprises publiques (DPE) a annoncé, le 7 juillet, avoir obtenu un accord avec tous les syndicats, à l'exception de celui des pilotes, sur l'offre d'indemnités de départ volontaire.



« En vertu de l'accord d'aujourd'hui, 1 000 employés de la SAA seront retenus. Environ 2 700 employés de la SAA seront licenciés et pourront accéder aux VSP [indemnités de départ volontaire] dès qu'un plan de sauvetage d'entreprise de SAA sera approuvé par un vote des créanciers », a fait savoir le ministère dans un...