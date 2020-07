AirAsia : un audit d'Ernst & Young met en doute la capacité de la compagnie à survivre

Le cabinet d'audit Ernst & Young a émis des "doutes significatifs" sur la capacité de la compagnie aérienne à bas coûts AirAsia à survivre à la pandémie, entraînant la chute de près de 18% mercredi du titre du groupe malaisien en Bourse. "Les restrictions sur les voyages et les frontières mises en place par les pays dans le monde ont débouché sur une baisse significative des liaisons aériennes qui a détérioré la performance financière et les rentrées d'argent du groupe", a indiqué Ernst & Young dans un document publié mardi sur le site de la Bourse de Kuala Lumpur. L'auditeur a souligné par conséquent l'existence "d'incertitudes importantes qui peuvent faire peser des doutes significatifs sur la capacité de la compagnie à survivre". La compagnie pionnière du low cost en Asie, fondée par le flamboyant homme d'affaires Tony Fernandes, a publié lundi une perte de 803 millions de ringgits (187 millions de dollars) au premier trimestre après avoir été forcée d'immobiliser sa flotte en raison de la pandémie. Avant la crise du coronavirus, AirAsia faisait déjà face à la concurrence acérée en Asie des autres compagnies à bas coûts et avait affiché en 2019 une perte nette de 283 millions de ringgits (66,2 millions de dollars). La cotation du titre a dû être interrompue temporairement mercredi matin et il a marqué une chute de 17,54% à la clôture du marché. Le coronavirus est "de loin le défi le plus important que nous ayons affronté depuis nos débuts en 2001", a souligné Tony Fernandes, le directeur général du groupe, dans un communiqué. Le groupe a entamé une restructuration et, depuis la reprise des opérations fin avril, la demande a fortement augmenté, a-t-il précisé. AirAsia a sollicité des prêts bancaires pour obtenir des liquidités et envisage de créer des sociétés communes pour attirer des investissements, a ajouté Tony Fernandes. Le dirigeant avait dû quitter ses fonctions temporairement au début de l'année à cause d'une enquête sur des paiements irréguliers dans le cadre d'un vaste scandale de corruption sur des contrats d'Airbus. Il a retrouvé ses fonctions en mars après avoit été blanchi par une enquête indépendante.