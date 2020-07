Pôle régional d'Air France : HOP! va réduire ses effectifs et son activité de plus de 40%

Comme on pouvait s'y attendre, le pôle régional d'Air France héritée des anciennes compagnies Brit Air et Régional va subir une très importante et très rapide réduction de voilure dans les prochains mois. HOP! est en effet la grande victime de l'accélération de la restructuration décidée par Air France pour son activité court-courrier, déficitaire certes, mais aussi cible d'exigences drastiques de la part du gouvernement français sur le plan de l'environnement.



Seront ainsi fermées des lignes au départ de Paris-Orly pour lesquelles une alternative ferroviaire de moins de 2h30 existe, hors alimentation du hub de CDG, ainsi que les lignes les moins rentables, notamment certaines transversales. Le groupe Air France-KLM avait annoncé lors de son assemblée générale...