TAAG Angola mise sur le Dash 8-400 alors que son plan de restructuration se poursuit

TAAG Angola a pris livraison cette semaine d'un Dash 8-400. C'est le premier turbopropulseur d'une commande de six unités, confirmée au cours du salon du Bourget en juin 2019. En optant pour cet appareil, la compagnie aérienne nationale d'Angola se réorganise conformément à la feuille de route de son plan de restructuration.



Avec cette acquisition, TAAG Angola compte désormais quatorze appareils dont cinq 737-700, cinq 777-300ER et trois 777-200ER. « Avec une flotte plus diversifiée, nous serons en mesure de rechercher de nouveaux marchés. Cet avion est adapté aux segments de courte distance et à de faibles coûts d'exploitation », a expliqué le PDG Rui Carreira dans les colonnes du journal gouvernemental Jornal de Angola.



Le deuxième appareil...