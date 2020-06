ATR a placé deux ATR 72 chez la jeune compagnie coréenne Hi Air

L'avionneur franco-italien ATR annonce avoir vendu deux ATR 72 à Hi Air, des appareils qui porteront à quatre exemplaires du même type la flotte de la start-up sud-coréenne d'ici la fin de l'année. Ces deux ATR 72-500 de seconde main proviennent de l'activité Asset Management de l'avionneur. Les appareils seront livrés au mois d'août et au mois octobre.



Créé en 2017, Hi Air a démarré ses opérations en décembre dernier avec deux ATR précédemment exploités par Air Tahiti et configurés en 50 sièges seulement (. La jeune compagnie régionale sud-coréenne est basée à Ulsan et a commencé à effectuer des vols réguliers vers Séoul (Gimpo), et entre Séoul et Yeosu.



La compagnie a continué à opérer des vols passagers pendant la pandémie de Covid-19, maintenant une connectivité essentielle pour la population coréenne. Elle prévoit de desservir cinq nouvelles liaisons intérieures cet été, notamment vers l'île touristique de Jeju.



« Le choix de l'ATR 72 pour débuter nos opérations a fortement contribué au succès rapide de Hi Air. Le lancement d'une compagnie aérienne constitue un défi majeur. Pour réussir, les nouvelles compagnies ont besoin d'un avion efficace, fiable et capable d'offrir aux passagers une expérience de vol satisfaisante. Grâce aux avions ATR qui répondent à tous ces critères, nous sommes déjà en mesure d'étendre nos opérations. Chez Hi Air, nous pensons que le renforcement de la connectivité régionale en Corée profitera à la fois aux passagers, aux communautés et aux entreprises, et nous sommes impatients de poursuivre notre mission avec l'aide d'ATR » a indiqué HyungKwan Youn, Président exécutif chez Hi Air dans un communiqué.



Hi Air compte aller plus loin avec ATR, ambitionnant de recevoir deux appareils par an pour atteindre une flotte de 16 exemplaires à horizon 2025.